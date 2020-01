Wachsfiguren von Harry und Meghan schon von anderen Royals getrennt

Bei “Madame Tussauds” ging die Loslösung von Harry und Meghan gegenüber den Royals schneller als in Wirklichkeit: Die Wachsfiguren der Herzogin und des Prinzen wurden von denen der restlichen Windsors getrennt.

London. Die Wachsfiguren von Prinz Harry und Herzogin Meghan sind am Donnerstag bei „Madame Tussauds“ in London vom Rest der königlichen Familie getrennt worden. Damit wollten die Betreiber des Wachsfigurenkabinetts auf den überraschenden Rückzug des Herzogs und der Herzogin von Sussex – so ihr offizieller Titel – von ihren royalen Aufgaben reagieren.

Das Paar will eigene Wege gehen und sowohl in Großbritannien als auch in Nordamerika leben. Zuvor standen Harry und Meghan aus Wachs neben Königin Elizabeth II. und Prinz Philip. Genau wie der Rest der Welt habe man auf die überraschenden Neuigkeiten der Royals reagiert, sagte der Geschäftsführer von „Madame Tussauds“, Steve Davies.

RND/dpa