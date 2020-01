Buschbrände in Australien: Navy liefert 3000 Liter Bier in eingeschlossene Stadt

So schlimm die Buschbrände in Australien auch sind – zumindest die Bier-Versorgung ist vorerst gesichert. Dafür hat die australische Navy gesorgt. Sie brachte gleich 3000 Liter in eine eingeschlossene Küstenstadt Mallacoota.

Melbourne. Nur noch über das Wasser ist die Küstenstadt Mallacoota im Süden Australiens zu erreichen – die verheerenden Buschbrände in der Region haben die Straßen unpassierbar gemacht. Dank militärischer Hilfe ist aber zumindest die Bierversorgung in dem Ort vorerst gesichert: Das Schiff HMAS Choules der australischen Navy brachte eine Lieferung von 3000 Litern in die Stadt, wie die australische Nachrichtenagentur AAP meldete.

Navy bringt Menschen aus der Stadt

Den Angaben zufolge wurde das Bier bereits am Donnerstag auf das Schiff verladen und sollte am Freitag an seinem Bestimmungsort ankommen. Am Mittwoch hatte die HMAS Choules noch Menschen, die von Evakuierungsmaßnahmen betroffen waren, aus der Stadt nach Hastings in der Nähe von Melbourne gebracht.

RND/dpa