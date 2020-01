Amoklauf in mexikanischer Grundschule: Junge (11) erschießt Lehrerin

Bei einer Schießerei in einer mexikanischen Schule hat es mindestens zwei Tote gegeben. Ein elfjähriger Junge soll eine Lehrerin getötet und mehrere Schüler verletzt haben.

Torreón. Ein Sechstklässler hat in einer Grundschule in Mexiko das Feuer eröffnet und eine Lehrerin getötet. Auch ein Schüler kam bei den Schüssen am Freitag in einer Privatschule in der nordmexikanischen Stadt Torreón ums Leben, wie die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Coahuila mitteilte. Es war zunächst unklar, ob es sich bei dem toten Schüler um den Schützen handelte. Es gab den Angaben zufolge außerdem sechs Verletzte – fünf Schüler und eine Lehrerin.

Junge hatte zwei Waffen dabei

Der Schütze war Medienberichten zufolge elf Jahre alt. Er hatte nach Aussage eines Sprechers der Staatsanwaltschaft zu Beginn des Schultages um Erlaubnis gebeten, das Klassenzimmer zu verlassen, um die Hose zu wechseln. Er sei lange fortgeblieben, so dass die Lehrerin nach ihm geschaut habe. Da habe er angefangen, zu schießen. Der Junge hatte demnach zwei Waffen dabei. Er war nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein guter Schüler und lebte bei seiner Großmutter. Seine Beweggründe waren zunächst unbekannt.

Im Januar 2017 hatte an einer Schule im nordmexikanischen Monterrey ein 15-Jähriger das Feuer auf eine Lehrerin und seine Mitschüler eröffnet und sich schließlich selbst getötet – die Lehrerin starb später an ihren Verletzungen. Das war der bislang schlimmste Amoklauf der jüngeren Vergangenheit an einer Schule in Mexiko.

