Zehn Tonnen Müll in die Natur gekippt: Polizei jagt Umweltsünder

Zehn Tonnen Müll kippen Umweltsünder in Stade (Niedersachsen) in die Natur. Den Verursachern drohen empfindliche Geldstrafen.

Dreiste Umweltsünder jagt die Polizei im niedersächsischen Stade. An vier verschiedenen Stellen in der freien Natur luden die Unbekannten riesige Mengen Sperrmüll ab – insgesamt mussten die Mitarbeiter der Kommunalen Betriebe Stade etwa zehn Tonnen Müll per Hand einsammeln und entsorgen, teilte die Polizei am Freitag mit. Darunter waren auch Sonderabfälle wie Farben und Öle, die speziell entsorgt werden mussten.

Sollten die Ermittlungen konkrete Hinweise auf die Verursacher ergeben, müssten diese mit Ordnungswidrigkeitenverfahren und empfindlichen Bußgeldern rechnen, so die Polizei. Die Ermittler suchen Zeugen.

