Fotomontagen mit Meghan und Harry: Spott über das royale Paar

Der Rückzug von Prinz Harry und Herzogin Meghan sorgt für ordentlich Wirbel – nicht nur bei der Queen und den anderen Royals. Auch das Netz beschäftigt sich intensiv mit dem Thema.

Der bekanntgegebene Rückzug von Harry und Meghan beschäftigt ganz Großbritannien – und den Rest der Welt. Während die Queen nun Prinz Harry, Prinz William und Prinz Charles für Montag zu einer Krisenbesprechung einberufen hat, wächst auch der Spott im Netz. Und die Royal-Kritiker beweisen dabei ihre Kreativität, indem sie zahlreiche Fotomontagen basteln.

Harry und Meghan hatten zuvor erklärt, aus der ersten Reihe des Königshauses zurücktreten und „finanziell unabhängig“ werden zu wollen. Offenbar hatten sie das vorher nicht mit dem Rest der royalen Familie besprochen, die zeigt sich enttäuscht.

Das Netz witzelt über Harry und Meghans Zukunft

Mit Witz und Biss reagiert nun das Netz darauf: So hat ein Instagram-Nutzer eine Montage im Zeitungsartikel-Stil zusammengestellt. Über einem Foto der Queen sowie einem Foto von Harry und Meghan mit Baby Archie steht die Schlagzeile: „35-jähriger Vater entscheidet sich, bei seiner Großmutter auszuziehen“.

Ein anderer User simuliert eine royale Whatsapp-Gruppe, aus der Harry und Meghan austreten:

Schon die „New York Post“ hatte kurz nach der Bekanntgabe des „Megxit“ eine Collage gebastelt, bei der auf das Bild zweier Personen, die in Unterwäsche und mit Bier und Kippe in der Hand auf einer Couch sitzen, die Köpfe von Harry und Meghan montiert wurden. Diese scherzhafte Anspielung, dass das Paar bald arbeitslos und verwahrlost werden könnte, nehmen auch User auf. Eine Collage zeigt Harry und Meghan als Punks mit Archie auf dem Arm:

Ein anderes Bild zeigt Harry als Entertainer: „Der Künstler, früher als Prinz bekannt“, steht darauf.

Auch als McDonalds-Mitarbeiter sehen ihn die User bereits:

Und auch die Queen kommt in den Reaktionen nicht zu kurz. In ein Bild der Königin mit Daniel Craig – es ist tatsächlich keine Collage, die beiden drehten einen Clip für die Olympischen Spiele in London – wurde etwas hineingeschrieben. „Nur die Ami – b*tch, 007. Mit dem rothaarigen Deppen werde ich selbst fertig“, steht da.

Und Ikea in Italien nutzt den Rückzug der beiden Royals für eine kleine PR-Aktion: „Meghan, Harry, Wir verstehen Sie, wir sind für Veränderung geschaffen“ steht über der Werbung für Umzugkartons.

RND/hsc