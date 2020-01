Erst zerstört der Buschbrand sein Haus – danach gewinnt Mann Millionen im Lotto

Erst kam das große Unglück, dann das große Glück: Eine australische Familie hat erst ihr Haus bei den verheerenden Buschbränden verloren – es war nicht versichert. Nur wenige Tage später kam ein Anruf: Der Mann hatte eine Million im Lotto gewonnen.

Queensland. Manchmal meint das Schicksal es am Ende doch noch versöhnlich. Kurz vor dem Jahreswechsel wurde das Haus einer Familie aus Queensland, die anonym bleiben möchte, von den verheereden Buschfeuern getroffen. Bis auf die Grundmauern brannte es ab. „Alles, was übrig blieb, waren ein paar verkohlte Teetassen“, berichtet „rtl.de“.

Nicht nur, dass das ganze Leben in Trümmern lag; die Familie wusste auch nicht, ob sie das Haus südlich von Brisbane jemals wieder aufbauen konnten, denn versichert war ihr Hab und Gut nicht. Doch dann kam zum „unglaublichsten Zeitpunkt“, wie der Mann zitiert wird, dieser eine Anruf, der wieder alles veränderte: Er hatte bei der Lottoziehung von „The Lott“ gewonnen – eine Million Australische Dollar, umgerechnet rund 620.000 Euro.

Der Gewinn kommt für die Familie wie ein Wunder

Laut der australischen Newsseite „Yahoo“ hatte er am Telefon sein Glück kaum glauben können. „Habe ich wirklich eine Million Dollar gewonnen? Ist das echt? Das ist so surreal“, wird er dort zitiert. Der Gewinn sei ein Wunder. „Ich kann es kaum abwarten, heimzukommen und meine Frau zu küssen und zu drücken“, sagte der Gewinner – der sich bei den Zahlen von den Glückszahlen seiner Frau inspirieren ließ. Insgesamt wurden alleine bei der Ziehung 203 Menschen in ganz Australien zu Millionären.

RND/msk