Schwesta Ewa muss Haftstrafe antreten – ohne ihr Baby

Die Rapperin Schwesta Ewa hat ihre zweieinhalbjährige Haftstrafe in der JVA Willich II angetreten. Auf Instagram teilte sie ihre letzten Stunden in Freiheit – und ließ ihre Follower am Trennungsschmerz von ihrer einjährigen Tochter teilhaben.

Frankfurt. Schwesta Ewa hat ihre Haftstrafe angetreten – ohne ihr Baby. Wie die Rapperin am Sonntagvormittag auf Instagram mitteilte, muss sie im Laufe des Tages im Gefängnis erscheinen. Ihre Wohnung machte sie zuvor extra kindersicher – denn ihre kleine Tochter Aaliyah muss in Düsseldorf, wo sie seit Kurzem lebt, bleiben. Die einzige Justizvollzugsanstalt in Nordrhein-Westfalen, die Mütter und ihre Kinder betreut, hatte das Gesuch der Rapperin abgelehnt – weil sie als zu manipulierbar und zu gewaltbereit eingestuft wurde.

Schon vor einigen Tagen teilte Schwesta Ewa ihren Haftantrittstermin mit ihren Instagram-Followern und schrieb auch darüber, dass sie ihre einjährige Tochter nicht mitnehmen darf. Zwischen den emotionalen Posts findet sich auch immer wieder Werbung für ihr neues Album, das am 31. Januar erscheint – mit der Aussage, dass sie das zum jetzigen Zeitpunkt bewerben müsse, sei ekelhaft.

Schwesta Ewa macht die Wohnung kindersicher – ihr Baby muss daheim bleiben

In den Instagram-Stories lässt Schwesta Ewa, die während der Haftzeit ihren bürgerlichen Namen Ewa Malanda tragen wird, ihre Follower an ihrem letzten Tag in Freiheit teilhaben. Nach dem Aufstehen filmt sie aus dem Fenster. „Zum letzten Mal dieser Ausblick“, kommentiert sie, „ab morgen dann hinter Gittern.“ Später zeigt sie, wie sie ihre Wohnung kindersicher macht und einen Alarm an einem Gitter anbringt, der anschlägt, wenn das Kind die Treppe hinunter möchte. Gäste würden immer wieder das Gitter offen stehen lassen, erklärt sie, und sie müsse nun dafür sorgen, dass ihre kleine Aaliyah sicher sei in den nächsten Jahren.

Für Schwesta Ewa ist die Trennung von ihrer Tochter sichtlich schwierig. Sie wurde 2017 wegen Körperverletzung, Steuerhinterziehung und sexueller Verführung Minderjähriger verurteilt, vor etwa einem Jahr bestätigte der Bundesgerichtshof das Urteil: zweieinhalb Jahre Haft. Wegen Menschenhandels und Prostitution, weshalb sie ebenfalls angeklagt war, gab es nicht genügend Beweise.

Da Schwesta Ewa bereits acht Monate in Untersuchungshaft verbracht hat, wird ihr diese Zeit angerechnet, sie wird also keine zwei Jahre absitzen müssen, meldet die „Frankfurter Neue Presse“. Wer auf Aaliyah aufpassen wird, während Schwesta Ewa in der JVA Willich II einsitzt, ist nicht bekannt.

Die Rapperin fürchtet, dass ihre Tochter die Bindung zu ihr verliert

„Ehrlich gesagt, kann ich mich mental gar nicht darauf vorbereiten“, schrieb die Rapperin vor wenigen Tagen. „Ich habe eine super Sozialprognose vom Jugendamt und doch wird mein Säugling einfach von mir getrennt, in der wichtigsten Phase des Lebens, wo in den ersten zwei Jahren das Urvertrauen aufgebaut wird“, heißt es auf Instagram. „Aaliyah wird die Bindung zu mir verlieren, es zerfrisst mich innerlich. Es tötet mich einfach. Diesen Schmerz kann ich kaum ertragen.“

Auch wenn sie nicht mit Kritik an den Behörden spart, die sie nicht in einer Mutter-Kind-Einrichtung unterbringen wollten, übernimmt sie die Verantwortung – so halb zumindest: „Meine Tochter wird für meine Fehler aus der Vergangenheit bestraft. Und einzig allein nur ich bin daran schuld. Als hätte ich sie unschuldig angeklagt.“ Sie habe den Eindruck, an ihr werde durch ihren Promistatus ein Exempel statuiert.

