Spaziergänger finden Hunderte ungeöffnete Briefe in Müllsack

Leipzig. Spaziergänger haben am Sonntagmittag an einer Straße in Leipzig einen Müllsack mit etwa 300 Briefen und 70 Zeitschriften gefunden. Die Briefe seien ungeöffnet gewesen und hätten im Zeitraum von Ende September bis Anfang Oktober vergangenen Jahres zugestellt werden sollen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Verletzung des Post- oder Fernmeldegeheimnisses. Auch war zunächst unklar, wie die Briefe in den Müllsack und an die Straße kamen.

