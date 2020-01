Katy Perry: Süße Liebeserklärung an ihren Orlando Bloom

Von wegen Beziehungsprobleme: Mindestens zehn Komplimente hat Katy Perry ihrem Verlobten Orlando Bloom in einer Liebeserklärung auf Instagram zum Geburtstag gemacht.

Katy Perry (35, „Wide Awake“) hat Orlando Bloom (43, „Fluch der Karibik“) zu seinem Geburtstag in einem Instagram-Post mit Komplimenten überschüttet. Dafür postete sie zwei Fotos, auf denen ihr Verlobter vor Pyramiden in Ägypten steht. „Viele Menschen fragen sich, wie die Pyramiden gebaut wurden …“ leitet die Sängerin das Komplimentefeuerwerk ein. Sie dagegen beschäftigt eine ganz andere Frage: „Ich frage mich am laufenden Band, wie so ein liebevoller, freundlicher, mitfühlender, unterstützender, talentierter, zutiefst spiritueller und habe ich schon gesagt, wie gut er aussieht, James Bond eines Menschen in Fleisch und Blut existieren kann.“

Damit war Perry immer noch nicht am Ende ihrer Lobhudelei. „Es gibt einen Grund, warum alle Tiere und Kinder direkt in seine Arme laufen … Es ist sein Herz, so rein. Ich liebe dich Orlando Jonathan Blanchard Copeland Bloom.“ Man kann wohl davon ausgehen, dass dieser öffentliche Glückwunsch der umfangreichste war, den Bloom zu seinem 43. Geburtstag erhalten hat.

Perry und Bloom haben sich bei den Golden Globes 2016 kennengelernt, trennten sich 2017 kurzzeitig, kamen aber wenige Monate später wieder zusammen und verlobten sich schließlich im Februar 2019. Und das äußerst glücklich, wie dieser James Bond eines Liebes-Posts beweist.

RND/mia/spot