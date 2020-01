Er nahm Potenzpille für Zuchtbullen: Mann mit dreitägiger Erektion in Klinik

Um erfolgreicher mit seiner Freundin schlafen zu können, hat ein Mann aus Mexiko ein Potenzmittel für Zuchtbullen geschluckt. Dieses wirkte auch – allerdings ein bisschen zu gut. Das Experiment endete in der Notaufnahme eines Krankenhauses.

Mexiko-Stadt. Er wollte nur ein bisschen Spaß – doch sein Experiment ging gehörig in die Hose. In Mexiko ist ein Mann mit einer schmerzhaften Dauererektion in eine Klinik eingeliefert worden. Der Grund: Er hatte ein Potenzmittel für Zuchtbullen geschluckt.

Wie die Zeitung „La Republica“ berichtet, hatte der Mann das Medikament genommen, um „erfolgreicher“ mit seiner 30-jährigen Freundin schlafen zu können. Für das Mittel soll der Mann eine zwölfstündige Autofahrt nach Veracruz (Süd-Mexiko) in Kauf genommen haben. Dort besorgte er sich das Potenzmittel von einem Bauern.

Mann muss notoperiert werden

Geholfen hat das Medikament offenbar – allerdings ein bisschen zu gut. Seine Erektion wollte nach der Anwendung einfach nicht mehr weggehen.

Nach drei schmerzhaften Tagen mit einer Dauer-Erektion endete das Experiment in der Notaufnahme eines Krankenhauses. Hier musste der Mann notoperiert werden.

RND/msc