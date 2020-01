“The Rock” trauert um seinen Vater Rocky Johnson (75)

Schwerer Schicksalsschlag für Dwayne „The Rock“ Johnson. Der Hollywood-Star trauert um seinen Vater Rocky Johnson. Der ehemalige Wrestler starb im Alter von 75 Jahren.

Hollywood-Star Dwayne „The Rock“ Johnson (47) trauert um seinen Vater. Rocky Johnson, mit bürgerlichem Namen Wayde Douglas Bowles, ist im Alter von 75 Jahren verstorben. Das gab die Wrestlingliga WWE bei Twitter bekannt – dort war der Vater von „The Rock“ selbst als Wrestler aktiv gewesen.

Wie die Promiseite „TMZ“ berichtet, verstarb Rocky Johnson am Mittwoch in Florida. Die Wrestlinglegende stand mit populären Kämpfern wie Greg „The Hammer“ Valentine, Don Muraco und Adrian Adonis im Ring. Im Jahr 1991 gab Johnson seinen Rücktritt vom aktiven Wrestling bekannt, in 2008 wurde er in die WWE Hall of Fame, die Ruhmeshalle der Wrestlingliga, aufgenommen.

„The Rock“ und sein Vater hatten bis zuletzt eine enge Beziehung. Der 47-Jährige hat sich selbst noch nicht zum Tod seines Vaters geäußert.

RND/seb