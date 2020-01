Mann in Kolumbien will nicht heiraten und täuscht Entführung vor

In Kolumbien hat ein Mann vor seiner Hochzeit scheinbar kalte Füße bekommen. Damit er nicht vor dem Traualtar erscheinen muss, hat der 55-Jährige eine täuschend echte Entführung inszeniert.

Pitalito. Um nicht vor den Traualtar treten zu müssen, hat ein Mann in Kolumbien seine eigene Entführung vorgetäuscht und damit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Familie seiner künftigen Braut verständigte die Polizei, nachdem der 55-Jährige in Pitalito im Department Huila vermeintlich von bewaffneten Männern auf einem Motorrad verschleppt worden war, wie der Fernsehsender Caracol am Donnerstag berichtete.

Die Sicherheitsbehörden riegelten die Gemeinde ab und leiteten eine Großfahndung ein. Dabei kam auch eine Spezialeinheit der Streitkräfte zum Einsatz. Schließlich entdeckten die Polizisten den Mann im Haus eines Angehörigen. „Er wollte nicht heiraten“, sagte Polizeichef Jovanni Cepeda. Vor einem Jahr soll der Mann auf ähnliche Weise schon einmal seine Hochzeit verhindert haben. Gegen ihn wird nun wegen Vortäuschens einer Straftat ermittelt.

RND/dpa