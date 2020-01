Der Fall Jeffrey Epstein: Pathologe bezweifelt Epsteins Suizid

Der angeklagte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein starb während seines Missbrauchprozesses in seiner Gefängniszelle. Angeblich durch Suizid. In einer US-Talkshow äußert ein Pathologe jedoch Zweifel an der bisherigen Erklärung der Todesumstände des US-Millionärs.

In der amerikanischen Talkshow „The Dr. Oz Show“ wurden neue Informationen zum Tod des US-Millionärs Jeffrey Epstein bekanntgegeben. Ein Pathologe, der angeblich auch an der Obduktion von Epsteins Leiche beteiligt war, äußerte in der Sendung Zweifel an dessen Suizid.

Mehrere Aspekte weisen auf Ermordung Epsteins hin

Zwei Monate später wurde Epstein schließlich tot in seiner Zelle gefunden. Wieder berichteten US-Medien von einem Suizid. Der Pathologe Dr. Michael Baden, der angeblich bei der Obduktion von Epsteins Leiche im Raum gewesen sein soll, glaube jedoch, dass es viele „rote Flaggen“ gebe, die einen Mord hindeuten, berichtete die „Daily Mail“. In einem Ausschnitt der Talkshow-Folge, die der Zeitung vorliegt, erklärte Baden unter anderem, dass die Beine Epsteins keine typischen Blutablagerungen besitzen, wie es normalerweise bei Tod durch Erhängen der Fall wäre. Des Weiteren seien in Epsteins Augen geplatzte Blutgefäße entdeckt worden, die normalerweise darauf hindeuten, dass eine Person erwürgt wurde.

Umgang mit Todesursache sei „äußerst unüblich“

Außerdem sei die Bekanntgabe von Epsteins Todesursache „äußerst unüblich“, so der Pathologe. Erst fünf Tage nach Epsteins Tod habe man einen Suizid durch Erhängen öffentlich bekanntgegeben, doch wie genau dieser zustande kam, sei bis heute unklar. „Ich denke das Problem weswegen wir heute hier sind, ist der totale Mangel an Transparenz bezüglich dem, was mit Epstein passiert ist“, sagte Dr. Baden.

Laut US-Medienberichten war Epstein bereits im Juli 2019 verletzt in seiner Zelle gefunden worden – schon damals soll er versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Erst kürzlich verschwand versehentlich ein Video, welches während des mutmaßlichen Suizids aufgenommen worden war. Auch jegliche Kopien seien gelöscht worden.

