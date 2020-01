Ferdinand Schmidt-Modrow ist tot: TV-Star wurde nur 34 Jahre alt

Der Schauspieler Ferdinand Schmidt-Modrow (“Dahoam is Dahoam”, “Sturm der Liebe”) ist tot. Das bestätigte seine Familie dem Bayerischen Rundfunk. Schmidt-Modrow wurde nur 34 Jahre alt.

Trauer um den Schauspieler Ferdinand Schmidt-Modrow. Der frühere “Sturm der Liebe”-Darsteller ist im Alter von nur 34 Jahren gestorben, bestätigte seine Familie dem Bayerischen Rundfunk (BR). Zuvor hatte die „Abendzeitung“ aus München berichtet.

Todesursache sei den Angaben der Familie zufolge eine „nicht erkannte Vorerkrankung“ gewesen, berichtet der BR. Der 34-Jährige sei am Mittwoch gestorben.

„Wir werden Ferdinand niemals vergessen“

„Die Nachricht macht uns fassungslos und tief traurig“, wird Daniela Boehm, Redakteurin von „Dahoam is Dahoam“, in dem Bericht des BR zitiert. Mit seiner freundlichen, herzlichen Art sei Ferdinand Schmidt-Modrow bei allen am Set sehr beliebt und stets ein Garant für positive Energie und gute Laune gewesen. „Wir werden Ferdinand niemals vergessen und ihn in unseren Herzen behalten. In Gedanken sind wir bei seiner Familie und wünschen allen Hinterbliebenen viel Kraft und Zusammenhalt“, so Boehm.

Schmidt-Modrow spielte unter anderem bei der Fernsehserie „Dahoam is Dahoam“ als Pfarrer Simon Brandl und in der Telenovela „Sturm der Liebe“ als Bertram Liebig mit. Außerdem war er in mehreren Kinofilmen zu sehen, unter anderem in dem Drama „Die Welle“ an der Seite von Jürgen Vogel und Frederick Lau.

RND/seb/dpa