Autos waschen für Australien – Feuerwehrleute sammeln für Kollegen

In Amsterdam haben Feuerwehrfrauen und -männer zahllose Autos geputzt, um damit Spenden für Australien zu sammeln.

In Amsterdam haben Feuerwehrleute unzählige Autos geputzt und mit Löschwasser abgespritzt, um Geld für ihre Kollegen in Australien zu sammeln. Der Erlös soll vor allem an die vielen Freiwilligen gehen, die wegen ihres Engagements bei der Bekämpfung der Brände selbst in finanzielle Nöte geraten sind.

Der Putzservice für 7,50 Euro kam sehr gut bei der holländischen Bevölkerung an und brachte Autos und Kunden zum Strahlen. Bisher ist es trotz des großes Erfolges bei einer einmaligen Aktion geblieben.

RND/kiel