Mini-Cowboyhut auf den Kopf geklebt: Taube in Las Vegas gestorben

Im Dezember kursierten in den sozialen Medien Fotos und Videos von Tauben in Lase Vegas, denen kleine Cowboyhüte an die Köpfe geklebt worden waren. Tierschützer nahmen die Vögel in ihre Obhut. Nun ist eines der Tiere gestorben.

Als sich im Dezember in den sozialen Medien Videos und Fotos von Tauben in Las Vegas mit kleinen Cowboyhüten auf den Köpfen verbreiteten, war zunächst nicht klar, was es damit auf sich hat. Handelte es sich hierbei um Tierquälerei oder um einen Scherz, der sich irgendwer erlaubt hatte? Dennoch nahmen sich Tierschützer der Sache an und fingen die betroffenen Tiere ein, um sie von dem Hütchen auf ihrem Kopf zu befreien. Nun ist eine der drei eingefangenen Tauben gestorben.

Via Messengerdienst Twitter verkündete die Taubenschutz-Organisation „Lofty Hopes Pigeon Rescue“ aus Las Vegas, dass Taube „Billie“ verstorben sei: „Wir sind traurig euch mitteilen zu müssen, dass „Billie the Pidge“ gestorben ist. Sie war schwach, als wir sie gefunden haben und hatte zusätzlich zu dem Hut, der ihr an den Kopf geklebt worden war, auch Krallen verloren.“

Experten innerhalb der Organisation gehen Medienberichten zufolge davon aus, dass die giftigen Dämpfe des Klebers etwas mit dem Tod der Taube zu tun haben könnten, von offizieller Seite konnte dies jedoch noch nicht bestätigt werden.

Auch wer den Tieren die Cowboyhüte an die Köpfe geklebt hat, ist immer noch nicht geklärt.

Kleiner Trost: „Billies“ Gefährten „Cluck Norris“ und „Coolamity Jane“ haben überlebt und werden weiterhin vom Rettungszentrum betreut.

RND/liz