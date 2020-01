Grönemeyer verabschiedet sich auf seine Art von Jan Fedder

Herbert Grönemeyer und Jan Fedder haben einst in “Das Boot” zusammen vor der Kamera gestanden. Nun hat sich der Musiker noch einmal ganz persönlich von seinem Weggefährten auf Facebook verabschiedet.

Sänger Herbert Grönemeyer hat sich am Samstag mit einem Facebookpost noch einmal ganz persönlich von seinem Weggefährten, den Schauspieler Jan Vedder, verabschiedet: „Lieber Jan, hab‘ eine sanfte Überfahrt in Deinen weiteren Hafen. Das Boot, das Dich trägt, ist gefüllt mit lauter trauernden und glücklichen Gedanken an Dich. Leinen los und eine gute volle Kraft voraus! Dein Herbert“. In vielen Kommentaren wurde dem Sänger für die Worte gedankt.

Das Bild des Bootes auf hoher See verbindet die beiden ganz besonders: In Wolfgang Petersens Film „Das Boot“ trat Grönemeyer 1981 an der Seite von Jan Fedder auf. Von daher verbindet die gleichaltrigen Männer eine lange Bekanntschaft.

Jan Fedder ist am Donnerstag auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg beigesetzt worden. Der Schauspieler war am 30. Dezember im Alter von 64 Jahren in Hamburg gestorben. Er war 2012 an Krebs erkrankt, hatte seit Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Am 14. Januar, dem Tag seiner Trauerfeier, wäre er 65 Jahre alt geworden.

RND/hma