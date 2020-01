Schauspieler Christoph Quest stirbt zwei Wochen nach seiner Frau Doris

Schauspieler Christoph Quest (79) ist tot. Er starb nur zwei Wochen nach seiner Frau Doris (69).

Berlin. Schauspieler Christoph Quest soll am 18. Januar im Alter von 79 Jahren in der Berliner Charité gestorben sein, wie die „Bild“ berichtet. Quest kannte man vor allem aus dem „Tatort“ sowie den beiden Serien „Pfarrer Braun“ (ARD) und „Edel & Starck“ (Sat.1).

Am 4. Januar hatte Christoph Quest seine Ehefrau Doris, eine bekannte Malerin, nach langer Krankheit verloren. Die beiden waren über 30 Jahre verheiratet. Am 24. Januar soll das Paar nun gemeinsam in Berlin beerdigt werden. Christoph Quest hinterlässt zwei Söhne aus seiner Ehe mit Doris und zwei weitere Söhne aus seiner Ehe mit Frauke Quest.

