Tochter von Wendler-Ex Claudia Norberg guckt kein Dschungelcamp

Während Claudia Norberg im australischen Dschungel hungert, beschäftigt sich ihre Tochter Adeline lieber mit politischen Konflikten. Warum die Tochter von Michael Wendler kein Dschungelcamp guckt.

Die Tochter von Claudia Norberg (49) und Schlagerstar Michael Wendler (47) ist an die mediale Präsenz ihrer Eltern sicher schon gewöhnt. Was ihre Mutter jedoch im Dschungelcamp treibt, darf sich die 17-Jährige Adeline nicht anschauen.

Adeline hat es Mutter Claudia Norberg versprochen

Während Mutter Claudia Norberg in Deutschland lebt, ist Adeline in Florida bei Michael Wendler geblieben. Und das findet sie auch gut so, wie sie dem Sender „RTL“ verriet: „Ich bin froh, dass ich hier lebe, denn ich kriege dann eher was vom Iran-USA-Konflikt mit, als von den Schlagzeilen rund um meine Mutter und meinen Vater.“ Außerdem werde sie sich auch beim Dschungelcamp zurückhalten: „Ich habe meiner Mutter versprochen, dass ich den Dschungel nicht anschaue. Daran halte ich mich auch.“

RND/al