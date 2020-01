Prinz Harry ist schon wieder bei seiner Meghan in Kanada

Prinz Harry ist zurück in Kanada. In der Nacht zu Dienstag landete der britische Royal auf Vancouver Island. Zuvor hatte er sich mit „großer Trauer“ über den Rückzug aus der Königsfamilie geäußert.

Mit großem Bedauern hatte sich der britische Prinz Harry (35) zuletzt noch öffentlich zum weitgehenden Rückzug von royalen Pflichten geäußert. Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen und er habe sie nach monatelangen Gesprächen getroffen, sagte Harry in einer emotionalen Rede vor Mitarbeitern der Hilfsorganisation Sentebale in London. Am Montag verabschiedete sich der britische Royal schon wieder – in einen Flieger in Richtung Kanada.

Dort kam er in der Nacht zu Dienstag (Ortszeit) an: Videoaufnahmen zeigen, wie Harry aus einem Flugzeug auf Vancouver Island kommt und in ein wartendes Auto einsteigt. Von dem Flughafen seien es nur drei Minuten Fahrzeit zu dem Haus, in dem die junge Familie bereits rund um Weihnachten sechs Wochen verbracht habe, berichtet der Sender Sky. Seine Frau Meghan war bereits vor zehn Tagen zurück nach Kanada geflogen.

Harry und Meghan nicht länger „Königliche Hoheit“

Harry und Meghan hatten vor etwa zwei Wochen angekündigt, sich weitgehend von ihren royalen Pflichten zurückzuziehen und abwechselnd sowohl in Kanada als auch in Großbritannien zu leben. Königin Elizabeth II. reagierte verständnisvoll auf den Wunsch ihres Enkels.

Gleichwohl verkündete der Buckingham-Palast am Wochenende scharfe Konsequenzen. Harry und Meghan werden sich demnach nicht länger „Königliche Hoheit“ nennen, keine offiziellen Aufgaben für die Queen mehr übernehmen und das Geld für die Renovierung ihres Wohnsitzes zurückzahlen. In Kraft treten sollen die Maßnahmen im Frühling. Seine Schirmherrschaften behält der Prinz aber weiterhin.

RND/seb mit dpa