Amira Pocher gibt intimen Einblick in ihren Mama-Alltag

Seit November ist Amira Pocher Mutter. Auf Instagram gewährt die Frau von Comedian Oliver Pocher nun private Einblicke in ihren Alltag – inklusive Milchpumpe.

Köln. Amira (27) und Oliver Pocher (41) sind seit November 2019 Eltern eines Sohnes. Für die 27-Jährige ist es das erste Kind. Wie stressig der Alltag als frischgebackene Mutter sein kann, das zeigt sie nun auf Instagram. Amira postete einen Schnappschuss, der sie top gestylt im Auto zeigt. Das Besondere an dem Bild: die Milchpumpe, die sie in der Hand hält.

„Ohne USB-Pumpe läuft nix mehr“

Ihr Oberkörper ist verdeckt, ein Schlauch führt unter ihr schwarzes Outfit. „Ohne meine USB Pumpe läuft da nix mehr!“, lässt Pocher ihre über 76.000 Abonnenten wissen. „Wäre ein ganz lustiges Blitzer Foto“, scherzt die 27-Jährige. Dazu setzt sie Hashtags wie „#milchkuh“ und „#momlife“. Außerdem teilt sie ihren Followern mit, dass bei ihr „#partyhard“ bis 23:30 Uhr bedeutet.

Comedian Oliver Pocher zeigte sich im November 2018 zum ersten Mal mit Amira Aly. Im Mai 2019 verkündete sie ihre Schwangerschaft via Instagram. Geheiratet wurde im Oktober 2019 auf den Malediven, was das Paar ebenfalls auf der Fotoplattform dokumentierte. Am 11. November 2019 kam dann der gemeinsame Sohn auf die Welt. Für Oliver Pocher ist es der vierte Nachwuchs. Die anderen drei Kinder stammen aus seiner früheren Beziehung mit Model Alessandra Meyer-Wölden (36).

RND/cam/spot