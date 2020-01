Gefährliche Kombination: Wetterexperten warnen vor gefrierendem Regen und Nebel

Am Mittwoch sollten Autofahrer auf den Straßen verschärft aufpassen. Der Grund: dichter Nebel und plötzlich auftretender Sprühregen. Fällt dieser auf gefrorenen Boden, entsteht Glatteis.

Hannover. In weiten Teilen Deutschlands ist es am Mittwochmorgen extrem nebelig. Laut Wetterexperten kann es auch tagsüber auf den Straßen noch gefährlich werden. Der Grund: gefrierender Regen.

Betroffen ist unter anderem Nordrhein-Westfalen. Hier wird laut Deutschem Wetterdienst am Vormittag Sprühregen erwartet. Trifft dieser auf gefrorenen Boden, tritt Glatteis auf. In Südwestfalen kann es auch am Nachmittag zu Schauern kommen. Zur Glatteisgefahr kommt gebietsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern, der sich nur zögerlich auflöst.

Auch in Brandenburg warnen Wetterexperten vor Nebel und Sprühregen. Vor allem im südlichen Brandenburg kann es laut Wetterdienst am Vormittag glatt werden. Im Tagesverlauf soll es bei Temperaturen zwischen vier und sieben Grad überwiegend trocken bleiben. In der Nacht zu Donnerstag sinken die Temperaturen auf zwei bis minus ein Grad.

Sonne im Süden und Südwesten

Laut Wetterdienst Wetterkontor verschwindet der Nebel im Südwesten und Süden des Landes im Tagesverlauf und die Sonne setzt sich durch. Hier und da ist es wechselnd bewölkt. Auch im Norden kann es zu Regenfällen kommen – sonst bleibt es meist trocken. Die Temperaturen erreichen null bis acht Grad.

Im Bergland kann es stellenweise noch etwas wärmer werden. Der Wind weht schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Im äußersten Nordosten kommt der Wind mäßig bis frisch mit starken Böen aus Nordwest.

In der Nacht zum Donnerstag zeigt sich der Himmel teils stark bewölkt oder neblig-trüb, örtlich aber auch leicht bewölkt oder klar. Zum Teil kann sich Reifglätte bilden. Die Temperaturen gehen auf plus vier bis minus sieben Grad zurück.

RND/msc