Schulbus-Unfall in Oberbayern: Mehrere Kinder verletzt

Bei einem Schulbus-Unfall in Oberbayern sind am Morgen mehrere Kinder verletzt worden – der Fahrer schwer. Das Fahrzeug kam aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Ein ähnlicher Unfall ereignete sich in Thüringen – hier kamen zwei Kinder ums Leben.

Schnaitsee. Bei einem Unfall mit einem Schulbus in Oberbayern sind neun Kinder leicht bis mittelschwer verletzt worden. Der Busfahrer sei schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Der Bus sei am Donnerstagmorgen im Landkreis Traunstein aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Schwerer Busunfall auch in Thüringen

Ein ähnlicher Fall hatte sich am Morgen in Thüringen ereignet. Hier stürze ein Schulbus einen Hang hinunter. Die Folgen waren jedoch weitaus dramatischer: Mindestens zwei Kinder kamen ums Leben, 20 weitere wurden verletzt.

RND/dpa