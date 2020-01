TV-Star Annabella Sciorra schildert Vergewaltigung durch Harvey Weinstein

Die Schauspielerin Annabella Sciorra sagt im Vergewaltigungsprozess gegen den früheren Filmmogul Harvey Weinstein aus. Die 59-Jährige schildert mit zitternder Stimme, wie sie von Weinstein vergewaltigt wurde.

New York. Die Schauspielerin Annabella Sciorra hat im Vergewaltigungsprozess gegen den früheren Filmmogul Harvey Weinstein ausgesagt. Die 59-Jährige erschien am Donnerstag in New York im Zeugenstand und beschuldigte ihn mit zitternder Stimme einer Vergewaltigung, über die sie jahrzehntelang öffentlich geschwiegen habe. Es war die erste direkte Konfrontation zwischen Weinstein und einer seiner Beschuldigerinnen. Er hat jeglichen Sexualverkehr als einvernehmlich dargestellt.

„Ich habe ihn geschlagen. Ich habe ihn getreten. Ich habe einfach versucht, ihn von mir runterzubekommen“, sagte Sciorra vor den Geschworenen. Weinstein sei bei dem Vorfall Anfang der 1990er Jahre in ihre Wohnung eingedrungen und habe sie auf ein Bett gedrückt. Er habe sie überwältigt, ihre Hände über ihrem Kopf festgehalten und sie vergewaltigt, sagte sie.

„Das bleibt zwischen dir und mir“

Als sie ihn etwa einen Monat später zufällig wieder getroffen und ihn mit dem Geschehen konfrontiert habe, habe er sie mit den Worten abgeblockt: „Das sagen alle netten katholischen Mädchen.“ Dann habe er sich zu ihr gebeugt und gedroht: „Das bleibt zwischen dir und mir“, schilderte Sciorra vor Gericht. „Ich dachte, er würde mich an Ort und Stelle schlagen.“

Mehr als 25 Jahre lang erzählte sie nur wenigen Vertrauten von ihrem Erlebnis, bis sie sich schließlich 2017 an die Öffentlichkeit wandte.

Die Staatsanwaltschaft wirft Weinstein Vergewaltigung einer Frau im Jahr 2013 sowie sexuelle Nötigung einer anderen Frau 2006 vor. Sciorras Vorwürfe sind verjährt und können deshalb nicht in einem eigenen Fall behandelt werden. Die Staatsanwaltschaft hat sie dennoch als Zeugin geladen, um bei dem Angeklagten ein Verhaltensmuster mutmaßlicher Sexualstraftaten zu beweisen.

RND/AP