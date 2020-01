Laura (19) macht ihrem Wendler eine Riesen-Überraschung – dem fehlen die Worte

Laura Müller und der Wendler – es ist die große Liebe, wie beide immer wieder betonen. Am Donnerstag macht die 19-Jährige ihrem Freund eine riesige Überraschung, perfekt inszeniert bei Instagram.

Diese Überraschung ist gelungen: Laura Müller (19) macht ihrem Freund, dem Schlagerstar Michael Wendler, am Donnerstag ein riesiges Geschenk. Das ganze filmt sie und lässt ihre Follower in ihrer Instagram-Story hautnah dabei sein.

„Ich bin gerade so aufgeregt. Ich habe seit einigen Wochen eine Überraschung für Michael geplant. Heute ist es soweit“, sagt sie zu Beginn des in Florida aufgenommenen und am Donnerstagabend geposteten Videos. „Es wurde gerade geliefert. Ich habe es bringen lassen. Ich kann es selbst noch gar nicht richtig glauben“, erzählt Laura weiter – ihr Freund ahnt zu dem Zeitpunkt noch nichts.

„Baby, ich liebe dich!“

Dann rennt sie nach draußen zum Pool, wo sich der Wendler gerade aufhält. „Schatz, Schatz, Schatz, unser Briefkasten wurde umgefahren, bitte hilf mir“, ruft Laura. Daraufhin laufen beide zur Hauseinfahrt. Einen umgefahrenen Briefkasten findet der Wendler dort nicht, dafür einen großen Pickup Truck. Der Schlagerstar schimpft zuerst noch, wer denn hier sein Auto so blöd geparkt habe. Als Laura ihm dann die Schlüssel für den SUV hinhält, dämmert es dem Wendler.

„Schatz, was ist das?“, fragt der Wendler, und seine Laura antwortet: „Ich liebe dich so sehr. Du wolltest immer einen Pickup Truck haben. Baby, ich liebe dich!“ Es folgt eine innige Umarmung – und sichtlich große Freude beim Wendler über sein neues Auto.

RND/seb