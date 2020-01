Laura (19) schenkt dem Wendler ein Auto – und das Netz hört nicht mehr auf zu lachen

Der Wendler (47) und seine Freundin Laura Müller (19) haben wieder einmal maximale Aufmerksamkeit in sozialen Medien erreicht. Anlass diesmal: ein Auto, das Laura ihrem Wendler schenkt, perfekt in Szene gesetzt bei Instagram. Häme und Spott folgen prompt, das Trash-Traumpaar dürfte das wenig stören.

Laura Müller (19) und Michael Wendler (47) – kaum ein Tag vergeht, an dem Deutschlands Trash-Traumpaar Nummer 1 nicht für neue, Social-Media-trächtige Schlagzeilen sorgt. Allein im Januar beherrschte erst Laura mit ihren „Playboy“-Fotos die Klatschspalten, ein millionenschweres Angebot für einen Pornofilm-Dreh folgte prompt. Kurz darauf trendete tagelang der Hashtag #Wendler bei Twitter: Ein angebliches Nacktfoto des Schlagerstars wurde jedem, der es nicht sehen wollte, in die Timeline gespült – sogar der Mutter des Wendlers, die das gar nicht gut fand.

Am Donnerstagabend haben es Laura und der Wendler dann erneut geschafft, wieder gibt’s im Netz (fast) nur ein Thema:

Doch was ist passiert? In ihrer Instagram-Story postet Laura ein Video, aufgenommen im gemeinsamen Zuhause in Miami, in dem sie ihren Freund unter einem Vorwand vor die Haustür lockt – dort steht ein nagelneuer Pickup Truck. „Ich liebe dich so sehr. Du wolltest immer einen Pickup Truck haben. Baby, ich liebe dich!“, sagt die 19-Jährige quietschvergnügt. Laura hat ihrem Wendler tatsächlich ein Auto geschenkt! OMG!

Die perfekt inszenierte Liebeserklärung verbreitet sich nicht nur bei Instagram (dort hat Laura inzwischen 333.000 Follower) rasend schnell. Auch bei Twitter trendet der Wendler erneut. Die Reaktionen sind allerdings, wie kaum anders zu erwarten, nicht sonderlich positiv.

Ganz im Gegenteil, viele Tweets triefen vor Hohn und Spott über die „grenzenlose Liebe“ vom Wendler und seiner Laura:

Den Wendler und seine Laura dürfte das freilich kaum scheren, sie haben wieder erreicht, was sie wollten: maximale Aufmerksamkeit.

Von Sebastian Heintz/RND