Arnold Schwarzenegger sammelt eine Million Euro fürs Klima

Arnold Schwarzenegger ist bekannt für sein Engagement für den Klimaschutz. Jetzt hat er rund eine Million Euro Spenden gesammelt. In Kitzbühel versteigerte er unter anderem “Terminator”-Accessoires.

Kitzbühel. Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger (72) hat bei einer Charity-Auktion im österreichischen Kitzbühel nach Angaben der Organisatoren rund eine Million Euro für Klimaschutz-Projekte gesammelt. Das Geld geht an die „Schwarzenegger Climate Initiative“, die weltweit Klimaprojekte wie die „Grüne Lunge Ugandas“ des Jane Goodall Instituts oder „Solar Skills and Environmental Education“ in Äthiopien von „Jugend eine Welt“ unterstützt.

Bei der Versteigerung waren unter anderem eine Terminator-Büste, ein Bild von Freund und Hobbymaler Sylvester Stallone, eine Lederjacke und ein Conan-Schwert im Angebot. Auch einen Tag am Set seines nächsten Filmes samt Komparsenrolle sowie ein Workout mit Schwarzenegger konnten die 150 Gäste des Gala-Dinners am Donnerstagabend ersteigern. Besonders viel Geld brachte laut Organisatoren eine Uhr, in die die Unterschrift des Stars eingraviert ist.

Seit Jahren im Klimaschutz aktiv

Schwarzenegger, ehemals Gouverneur des US-Bundesstaats Kalifornien, ist seit Jahren im Klimaschutz aktiv und organisiert unter anderem die Klimakonferenz „Austrian World Summit“ in Wien. Anlass seines Besuchs in Kitzbühel ist das Hahnenkamm-Rennen auf der Streif am Samstag. Der 72-Jährige gehört zu den Stammgästen des Events.

RND/dpa