Laura (19) schenkt dem Wendler ein Auto: Woher hat sie eigentlich so viel Geld?

Laura Müller schenkt ihrem Freund, Schlagerstar Michael Wendler, ein Auto. Das wirft die Frage auf, woher die 19-Jährige so viel Geld hat. Eine Spurensuche.

Laura Müller (19) überrascht ihren Freund, den Schlagerstar Michael Wendler (47), mit einem Auto: Ein Instagram-Video der putzigen Szenen sorgt für reichlich Schlagzeilen und nicht minder wenig Hohn und Spott in sozialen Netzwerken – auch Oliver Pocher veräppelt Laura und den Wendler in einem Video. Lauras Auto-Überraschungs-Video wirft allerdings auch eine Frage auf: Woher hat die 19-Jährige überhaupt so viel Geld?

Klar ist: Ein Pickup-Truck wie der, den Laura ihrem Liebsten geschenkt hat (es handelt sich um einen Dodge Ram 1500), kostet mehrere 10.000 Euro (oder Dollar, Laura lebt mit dem Wendler in Miami). Und selbst wenn das Auto geleast ist, wird die Rate viele Hundert Euro im Monat betragen. Für eine durchschnittliche 19-Jährige, zumal eine, die die Schule abgebrochen hat, eine riesige Menge Geld. Aber eine durchschnittliche 19-Jährige ist Laura beileibe nicht.

Playboy-Fotos und TV-Engagements

Denn seit Laura Müller mit dem Wendler zusammen ist, hat sie eine enorme Reichweite bei Instagram, dort folgen ihr inzwischen fast 350.000 Menschen – Tendenz rasant steigend. Das nutzt die 19-Jährige auch zu Werbezwecken, etwa für die Modemarke NA-KD – sie ist inzwischen eine erfolgreiche Influencerin.

Eine nicht zu vernachlässigende Summe dürfte Laura auch für ihr Playboy-Shooting bekommen haben: Die genaue Summe ist geheim, im Bereich eines mittelgroßen SUV dürfte sie aber durchaus liegen. Kurz darauf erhielt sie sogar ein millionenschweres Angebot für einen Pornofilm-Dreh, das lehnt die 19-Jährige aber ab.

Dazu kommen jetzt mehrere große TV-Engagements: Ab Februar ist sie Teilnehmerin bei der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“, zeitgleich startet eine neue Reality-Doku bei TVNOW: „Laura und der Wender – Total verliebt in Amerika“. Bezeichnend: Laura wird im Titel der Sendung zuerst genannt, der Wendler quasi zum Beiwerk. RTL spekuliert bereits, dass die 19-Jährige aktuell sogar höhere Einnahmen als der Wendler hat.

Für Laura offenbar schon immer das Ziel: Bereits vor Monaten antwortet sie auf eine Frage bei Instagram, ob sie vom Geld des Wendler leben würde: „Ich verdiene mein eigenes Geld!“

Von Sebastian Heintz/RND