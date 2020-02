Liveblog zum Coronavirus – Europas Gesundheitsminister beraten heute über Schutzmaßnahmen

Das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 versetzt Europa in Sorge. Italien ist aktuell mit Abstand das Land mit den meisten erfassten Fällen. Die Gesundheitsminister aus Mitteleuropa wollen deshalb am heutigen Dienstag die Lage erörtern und Gegenmaßnahmen beraten. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn reist dazu nach Rom.

Das Wichtigste in Kürze Aktuelle Zahlen: Die Zahl der Patienten mit der neuen Lungenkrankheit Covid-19 steigt weiter. Die Zahl der Toten liegt inzwischen bei mehr als 2650. Inzwischen gab es auch Tote außerhalb Chinas. In Europa gibt es mindestens sieben Todesfälle in Italien und einen in Frankreich. Lage in Europa: In Italien gab es Stand Dienstag, 8.45 Uhr, 229 bestätigte Fälle, in Frankreich waren es 12, in Spanien 2, in Belgien einer. Großbritannien meldet 13 Fälle. In Deutschland sind es 16, seit Montag sind jedoch keine Neuerkrankungen dazu gekommen. Italien ist aktuell mit Abstand das Land mit den meisten erfassten Fällen in Europa. Lage in China: Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Dienstag mitteilte, kamen weitere 71 Menschen ums Leben. Die Gesamtzahl der Opfer in China stieg damit auf 2663. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen kletterte nach Angaben der chinesischen Behörden um 508 auf mindestens 77 658. Was sagen Experten? Die WHO gibt sich vorsichtig optimistisch: Nach Einschätzung der Experten der Weltgesundheitsorganisation hat die Epidemie in China ihren Höhepunkt überschritten. Fachleute schließen jedoch eine Pandemie nicht mehr aus. Gesundheitsminister Jens Spahn äußerte sich ähnlich: Man müsse auch mit einer Ausbreitung in Deutschland rechnen. Soforthilfe: Deutschlandweit ist eine Hotline für besorgte Bürger eingerichtet: 030 9028-2828.

RND/seb/hsc/msc, mit dpa und AP