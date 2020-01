Nach Rückzug von Harry: Queen verleiht Prinz William neuen Titel

Ist es eine Art Wiedergutmachung? Prinz William ist von der Queen zum neuen “Lord High Commissioner to the General Assembly of the Church of Scotland” ernannt worden. Und was bedeutet das für den zukünftigen König?

Der eine gibt Titel ab, der andere gewinnt sie hinzu: Nachdem Prinz Harry (35) Abstand von seinen Pflichten als britischer Royal nimmt, hat sein großer Bruder und zukünftiger König, Prinz William (37), neue Aufgaben dazugewonnen. Die Queen (93) hat ihn 2020 zum „Lord High Commissioner to the General Assembly of the Churchof Scotland“ ernannt, wie der Kensington Palast über den offiziellen Twitter-Account verkündet hat.

Auf lange Sicht muss sich William aber nicht auf noch mehr Arbeit einstellen, der Titel des High Commissioner wird jedes Jahr neu verliehen. Er beerbt somit den Herzog von Buccleuch und Queensberry, Richard Walter John Montagu Douglas Scott, dem diese Ehre im vergangenen Jahr zuteil wurde. Dennoch ist sich der britische Royal-Experte Richard Palmer auf Twitter sicher, dass es sich bei Prinz William um „eine weitere Vorbereitung für einen zukünftigen König“ handele.

Der Lord High Commissioner fungiert bei der jährlichen Generalversammlung der Church of Scotland als die persönliche Vertretung des britischen Monarchen. Als solche wird Prinz William eine repräsentative Rolle zuteil. Er eröffnet und schließt die Sitzung und ist jeweils dazu angehalten, zur Versammlung zu sprechen. Er hat aber weder eine Stimme bei der Debatte, noch darf er in sie eingreifen.

RND/stk