Siebenjähriger Junge stirbt bei Wohnungsbrand

Einen tragischen Ausgang nimmt ein Wohnungsbrand im hessischen Rüdesheim. Bei dem Feuer kommt ein siebenjähriger Junge ums Leben. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.

Rüdesheim. Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im hessischen Rüdesheim am Rhein ist ein sieben Jahre alter Junge gestorben. Seine 33-jährige Mutter und zwei weitere Familienmitglieder wurden bei dem Feuer in der Nacht zum Sonntag verletzt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. In ihrem Fall bestehe jedoch keine Lebensgefahr.

Die Mutter hatte den aus ungeklärten Gründen ausgebrochenen Brand im Obergeschoss des Hauses bemerkt. Rund 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz und hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Der Junge wurde jedoch schwer verletzt und starb im Krankenhaus.

RND/dpa