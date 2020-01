Es wird ungemütlich: Sturm, Regen und Gewitter zum Wochenstart

Das Wetter bleibt schmuddelig. Die neue Woche startet mit Sturmböen, Gewittern und Schauern. Und auch Mitte der Woche wird es nicht sonderlich besser.

Offenbach. Die neue Woche startet vielerorts in Deutschland mit ungemütlichem Wetter. Es kann verbreitet zu Sturmböen, Gewittern und Regenschauern kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. „Den Anfang macht Tief Kim, das am Montag für regnerisches Wetter sorgt“, sagte DWD-Meteorologe Christian Herold.

Die Temperaturen liegen der Vorhersage zufolge am Montag zwischen 6 und 11 Grad, im Bergland mit 1 bis 5 Grad etwas kühler. Im Nordwesten kann es zu Schauern kommen. Der Regen setzt sich auch in der Nacht zu Dienstag fort, gegen Morgen kommt es laut Vorhersage vereinzelt zu Gewittern. Vor allem durch den Süden ziehen auch am Tag stürmische Böen.

Auch Mitte der Woche bleibt es ungemütlich

Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 9 Grad. Laut DWD kann es zu kräftigen Schauern und einzelnen Gewittern kommen, die sich mit Schnee und Graupel vermischen.

Das ungemütliche Wetter setzt sich am Mittwoch fort. Bei Temperaturen zwischen 2 und 5 Grad kann es zu Regen- und Graupelschauern kommen.

RND/dpa