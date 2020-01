Fall Epstein: US-Behörden wollen Prinz Andrew befragen

Die US-Ermittlungsbehörden wollen im Missbrauchsskandal um den verstorbenen US-Millionär Jeffrey Epstein auch den britischen Prinzen Andrew befragen.

New York. Im Missbrauchsskandal um den US-Millionär Jeffrey Epstein wollen die US-Ermittlungsbehörden den britischen Prinzen Andrew befragen. Das FBI habe Andrews Anwälte kontaktiert, aber noch keine Antwort bekommen, sagte US-Staatsanwalt Geoffrey Berman am Montag in New York, wie US-Medien berichteten.

Epstein hatte sich im vorigen August in einem New Yorker Gefängnis das Leben genommen. Ihm wurde vorgeworfen, Dutzende Minderjährige missbraucht und zur Prostitution gezwungen zu haben. Eines seiner Opfer wirft auch Prinz Andrew öffentlich vor, sie missbraucht zu haben. Der Prinz bestreitet die Vorwürfe.

US-Staatsanwalt: Prinz Andrew unkooperativ im Fall Epstein

Ein US-Staatsanwalt hat dem britischen Prinzen Andrew mangelnde Zusammenarbeit vorgeworfen. „Bis heute hat Prinz Andrew null Kooperation gezeigt“, kritisierte der US-Staatsanwalt Geoffrey Berman am Montag in Manhattan. Staatsanwaltschaft und FBI hätten die Anwälte des Prinzen kontaktiert und um eine Befragung gebeten.

Öffentlich hat Andrew erklärt, bei einer Ermittlung bereit für eine Zusammenarbeit zu sein. Der Prinz gab im vergangenen Jahr seine königlichen Pflichten ab, nachdem seine Freundschaft zu dem mutmaßlichen Sexualstraftäter verstärkt Aufmerksamkeit bekam und ihm eine Frau vorwarf, mehrere sexuelle Begegnungen gehabt zu haben – bei der ersten sei sie 17 Jahre alt gewesen.

Andrew war jahrelang mit Epstein befreundet und mehrmals Übernachtungsgast auf dessen Anwesen in den USA und in der Karibik. Von den Machenschaften seines Freundes will er aber nichts mitbekommen haben. Nach einem völlig missglückten Interview, mit dem er eigentlich seinen angeschlagenen Ruf wieder herstellen wollte, beschloss der Prinz, seine Aufgaben als Mitglied der Königlichen Familie vorerst ruhen zu lassen.

RND/dpa