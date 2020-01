Frau und Kinder nach mehr als einem Monat aus Regenwald gerettet

34 Tage irrten eine Frau und ihre drei Kinder im Regenwald im Amazonasgebiet herum. Sie hatten sich bei einem Ausflug im Dezember dort verlaufen. Nun wurde die Familie von einer indigenen Gruppe in Peru entdeckt.

Puerto Leguizamo. Nach mehr als einem Monat sind eine zuvor vermisste Frau und ihre Kinder aus dem Regenwald im Amazonasgebiet gerettet worden. Die 40-Jährige und ihre Kinder im Alter von 10, 12 und 14 Jahren hatten sich im Dezember vergangenen Jahres bei einem Ausflug im kolumbianischen Teil des Regenwaldes verlaufen, wie die Zeitung „El Tiempo“ am Montag berichtete. Sie wurden bei einem schweren Gewitter vom Familienvater getrennt und irrten 34 Tage im Dschungel umher. Während dieser Zeit ernährten sie sich vor allem von Beeren.

Die Familie wurde schließlich von einer indigenen Gruppe in Peru entdeckt. Die Ureinwohner veröffentlichten ein Foto der Familie auf Facebook, und der Vater alarmierte daraufhin die kolumbianische und die peruanische Marine. Die Frau und ihre Kinder wurden schließlich geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Sie waren unterernährt, litten unter Wurmbefall und Verletzungen an den Füßen.

RND/dpa