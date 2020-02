Plötzlich berühmt: Meghan-Markle-Doppelgängerin löst Instagram-Hype aus

Hat Herzogin Meghan etwa erneut gegen die royale Etikette verstoßen und sich einen eigenen Instagram-Account zugelegt? Diese Frage werden sich viele Nutzer der Social Media-Plattform in den vergangenen Tagen sicher oftmals gestellt haben. Denn kürzlich tauchte ein Profil auf, das Fotos einer jungen Frau zeigt, die der Ehefrau von Prinz Harry zum Verwechseln ähnlich sieht.

Dass Mitglieder des royalen Königshauses einen privaten Instagram-Account haben, ist bei der Queen nicht gern gesehen – so musste etwa Herzogin Meghan nach der Verlobung mit ihrem Mann Prinz Harry damals ihren Kanal löschen. Zwar werden auf dem offiziellen Account des Paares namens „sussexroyal“ offizielle Bilder geteilt, private Schnappschüsse sucht man hier jedoch vergebens. Nichtsdestotrotz wird der ein oder andere Fan der Royal Family in den vergangenen Tagen gedacht haben, ein kürzlich aufgenommenes Selfie von Herzogin Meghan in seinem Feed entdeckt zu haben, denn bei Instagram ist ein Profil aufgetaucht, das eine Frau zeigt, die der 38-Jährigen ziemlich ähnlich sieht.

Man muss tatsächlich zweimal hinschauen, um zu erkennen, dass es sich bei der Frau nicht um Herzogin Meghan handelt. Vielmehr ist auf den Bildern des Accounts „greyson_land“ Akeisha Land zu sehen, eine 39-jährige Mutter aus dem US-Bundesstaat Missouri. Diese hatte den Insta-Account eigentlich für ihre Tochter Greyson ins Leben gerufen und um Fotos aus ihrem Familienleben zu zeigen, doch schnell bemerkten Nutzer ihre Ähnlichkeit zu Herzogin Meghan – und sorgten mit jeder Menge Likes und Kommentaren dafür, dass sich die Selfies schnell verbreiteten.

Meghan-Markle-Doppelgängerin sieht es als „riesiges Kompliment“

Im Gespräch mit dem US-Magazin „E! Online“ äußerte Akeisha sich zu ihrer Ähnlichkeit mit der ehemaligen Schauspielerin: „Ich sehe es als riesiges Kompliment. Ich finde, sie ist bezaubernd.“ Darüber hinaus freue sie sich über die positive Resonanz der Menschen und ergänzt, dass sie sich durchaus vorstellen könne, als Double der Herzogin tätig zu sein.

RND/liz