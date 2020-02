Es wird rappelvoll: ADAC warnt vor Staus auf den Wintersport-Routen

Auf den Straßen in die Skigebiete wird es am Wochenende richtig voll. Grund dafür sind das Ferienende und der Ferienanfang in mehreren deutschen Bundesländern. An den Grenzübergängen müssen Autofahrer lange Wartezeiten einplanen.

München. Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) warnt vor rappelvollen Straßen auf den Wintersport-Routen. Am kommenden Wochenende herrscht laut dem Verband Hochbetrieb auf den Strecken in die Skigebiete. Grund dafür ist auch das Ferienende bzw. der Ferienanfang in mehreren deutschen Bundesländern.

In Berlin und Brandenburg endet am Wochenende die schulfreie Zeit, in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beginnen die Ferien erst. Auf dem Weg ins Pistenvergnügen seien zudem nordeuropäische Skiurlauber und Reisende, die nicht an Ferientermine gebunden sind, erklärt der ADAC das hohe Verkehrsaufkommen.

Lange Wartezeiten an Grenzübergängen

Die Spitzenzeiten sind am Freitag zwischen 14 bis 18 Uhr, am Samstag und Sonntag von 8 bis 12 Uhr und von 16 bis 20 Uhr. Einen großen Zeitpuffer sollten Autofahrer auf der Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn in Österreich, auf der italienischen Brennerautobahn und der Schweizer Gotthard-Route einplanen.

Auch die Rückwege sind vom hohen Verkehrsaufkommen betroffen. An den drei Autobahnübergängen Suben (A3 Linz – Passau), Walserberg (A8 Salzburg – München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein – Rosenheim) drohen bei der Einreise nach Deutschland Wartezeiten von bis zu einer Stunde, warnt der Verband.

Die staugefährdeten Strecken im Einzelnen:

A1 Hamburg – Bremen – Osnabrück – Dortmund A3 Köln – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg A4 Erfurt – Dresden – Görlitz A5 Frankfurt – Karlsruhe – Basel A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg A7 Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg A9 München – Nürnberg – Berlin A72 Leipzig – Chemnitz – Hof A93 Inntaldreieck – Kufstein A95 / B2 München – Garmisch-Partenkirchen A99 Umfahrung München

