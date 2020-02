Ex-Schulleiter bestreitet Misshandlungsvorwürfe vor Gericht

Ein ehemaliger Schulleiter soll in Brandenburg mehrere Kinder misshandelt haben. Vor Gericht bestreitet der Angeklagte jedoch die Vorwürfe. Die Verteidigung beantragte die Einstellung des Verfahrens.

Cottbus. Er soll Schüler geschlagen und getreten haben: Vor dem Amtsgericht Cottbus hat am Montag der Prozess gegen einen ehemaligen Schulleiter begonnen. Die Staatsanwaltschaft Cottbus wirft dem 45-Jährigen Körperverletzung in 20 Fällen vor. Sieben Kinder der Grundschule in der Kleinstadt Forst seien von September 2015 bis März 2017 davon betroffen gewesen.

Der Angeklagte soll in der überwiegenden Zahl der Fälle den Schülern auf den Hinterkopf geschlagen haben, vereinzelt soll es auch zu Schlägen ins Gesicht sowie zu Tritten gekommen sein, wie das Amtsgericht mitteilte.

Angeklagter weist Vorwürfe entschieden zurück

Der Angeklagte schilderte zu Prozessbeginn ausführlich seine Sicht der Dinge und wies dabei die Misshandlungsvorwürfe entschieden zurück. Die Verteidigung beantragte zu Beginn die Einstellung des Verfahrens. Die Vorwürfe zu Tatort und Tatzeit seien unkonkret und unpräzise, argumentierte sie.

Bei der Einrichtung in Forst handelt es sich um eine Grundschule in freier Trägerschaft. Für den Prozess wurden zunächst vier Verhandlungstermine angesetzt.

RND/dpa