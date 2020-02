Mann schießt in Reisebus in Kalifornien um sich – eine Tote

Ein Mann in Kalifornien hat in einem voll besetzten Fernbus plötzlich um sich geschossen. Eine 51 Jahre alte Kolumbianerin kam dabei ums Leben. Mindestens fünf weitere Personen wurden verletzt.

Lebec. Ein Mann hat in einem voll besetzten Greyhound-Bus in Kalifornien plötzlich um sich geschossen; eine 51-jährige Kolumbianerin wurde getötet und fünf Reisende wurden verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gelang es dem Busfahrer irgendwie, den Bewaffneten aus dem Bus zu schaffen. Der Verdächtige sei festgenommen worden; warum er schoss, war zunächst nicht bekannt. Der Zwischenfall ereignete sich am frühen Morgen auf der Fahrt von Los Angeles nach San Francisco.

RND/AP