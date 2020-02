Weinstein-Prozess: Mutmaßliches Vergewaltigungsopfer im Kreuzverhör

Eine Beschuldigerin von Harvey Weinstein ist am Montag im Vergewaltigungsprozess gegen den Ex-Filmmogul ins Kreuzverhör genommen worden. Die 34-Jährige wurde gefragt, warum sie trotz der Vorwürfe gegen den 67-Jährigen weiter mit ihm in Kontakt blieb. Die Zeugin hatte dem Gericht vergangene Woche gesagt, Weinstein habe sie 2013 in einem New Yorker Hotelzimmer vergewaltigt.

Befragt nach herzlichen E-Mails, die sie Weinstein geschickt hatte, antwortete sie: „Ich tat es, um mich zu schützen.“ Weinsteins Anwältin Donna Rotunno, eine bekannte #MeToo-Skeptikerin, fragte sie auch über einvernehmlichen Sex mit Weinstein, den die Beschuldigerin nach eigenen Angaben erst nach „einer langen Verhandlung“ hatte. „Ich tat es nicht gerne“, sagte sie.

Die Zeugin hatte dem Gericht vergangene Woche gesagt, Weinstein habe sie 2013 in einem New Yorker Hotelzimmer vergewaltigt. Nach Weinsteins Darstellung war jeder Sex einvernehmlich.

RND/AP