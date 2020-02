Frauchen findet Hund nach drei Jahren wieder – 2000 Kilometer entfernt

In den USA hat eine Frau ihren Hund nach drei Jahren wiedergefunden – dank der Werbeaktion einer Brauerei. Das Unternehmen hatte Hunde auf Büchsen gedruckt. Dabei entdeckte die Halterin plötzlich ihre Hazel.

Bradenton. Vor drei Jahren riss ihr geliebter Hund aus ihrem Garten im Bundesstaat Iowa aus. Monica Mathis suchte vergebens nach Hazel. Dass sie jetzt wieder mit dem süßen Terrier-Mix vereint werden kann, ist der PR-Kampagne einer Brauerei in Florida zu verdanken.

Die Motorworks Brewing Company bringt seit Januar ein besonderes Viererpack seines Bieres heraus. Auf jeder Büchse ist das Foto eines Hundes aus den örtlichen Tierasylen gedruckt. So sollen für die Vierbeiner neue Zuhause gefunden werden. Mathis, die inzwischen in Minnesota lebt, entdeckt die Kampagne auf Facebook, wo sie eine Bekannte geteilt hatte. Und traute ihren Augen nicht. Dem Sender ABC verriet sie: „Das erste Foto auf Facebook waren vier Büchsen mit vier Hunden. Und einer davon sah genauso aus wie Hazel.“

Hund sollte von Familie adoptiert werden

Sie rief sofort im Manatee County Animal Shelter, in dem der Hund seit 2461 Tagen . Diese ließen sie per Video-Whattsapp mit Hazel sprechen. Mathis: „Sie war es. Ich konnte es nicht fassen. Ich habe so geweint, dass ich kaum sprechen konnte“ Das einzige Problem: Hazel war bereits dabei, von einer Familie adoptiert zu werden. Ihr Frauchen sendete sofort alle alten Fotos und ein „Vermisster Hund Poster“ als Beleg, dass Hazel ihr Hund ist.

Mathis: „Gottseidank konnte ich die Mitarbeiter überzeugen. Sie werden jetzt Hazel sogar auf ihre Kosten zu mir schicken.“ Bis heute kann sie sich nicht erklären, wie ihre 12-jährige Hündin 2000 Kilometer entfernte Florida gelangt ist: „Sie war schon immer sehr unternehmungslustig. Ich kann es kaum erwarten, sie wieder in meinem Arm zu nehmen.“

RND/sin