Land unter an der Mosel: “Es wird noch kritisch”

Steigende Pegelstände an der Mosel sorgen am Dienstag für kräftige Überschwemmungen. Zahlreiche Straßen sind überflutet, viele Keller stehen unter Wasser. Und an eine Entspannung ist zunächst nicht zu denken.

Bernkastel-Kues. An der Mosel gibt es in weiteren Orten Überschwemmungen. Zahlreiche Straßen in Rheinland-Pfalz sind überflutet, viele Keller stehen unter Wasser. Und: „Das Hochwasser steigt weiter, es wird noch kritisch werden“, sagte ein Sprecher der Polizei in Bernkastel-Kues am Dienstag. Nachdem in der Nacht hunderte Einsatzkräfte im Kreis Trier-Saarburg im Einsatz waren, erreichen die Wassermassen nun die Mittelmosel: „Wir machen nach und nach die Straßen dicht.“

Die Ortsdurchfahrt Kues in Bernkastel-Kues laufe zu, auch Zeltingen sei gesperrt. Der Polizeisprecher ging davon aus, dass von dem Hochwasser hunderte Keller betroffen sein würden. „Die Anwohner sind aber darauf eingestellt.“ Die Lage sei überschaubar.

Mosel-Pegel bei 8,60 Metern

Der Pegel lag in Trier am Dienstagmorgen bei gut 8,60 Metern – das sind mehr als fünf Meter über normal. Im Laufe des Tages sollte der Scheitelpunkt erreicht werden: Danach seien sinkende Pegelstände vorhergesagt, sagte ein Sprecher des Hochwassermeldezentrums Rheinland-Pfalz.

In der Nacht war der Ortskern der Gemeinde Aach bei Trier von einem Bach überschwemmt worden. „So etwas habe ich als Ortsbürgermeisterin noch nicht erlebt“, sagte Claudia Thielen. Etliche Keller seien vollgelaufen, die Straße stand am Morgen noch unter Wasser.

Auch Luxemburg ist vom Hochwasser betroffen. Seit Montagabend waren die Feuerwehren nach eigenen Angaben rund 270 Mal im Einsatz. Drei Mal mussten Menschen aus Autos befreit werden, in denen sie vom Wasser eingeschlossen waren. Zahlreiche Straßen wurden gesperrt, unter anderem in Mosel-Orten wie Schengen oder Mertert.

RND/dpa