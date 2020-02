Abschied von Kirk Douglas: “Gigant”, “Menschenfreund”, Tennis-Fan

Kirk Douglas ist tot. Als Schauspieler und Mensch hat er viele berührt. Fans, Familie und Freunde nehmen nun Abschied.

Sein Kinngrübchen und sein temperamentvolles Spiel galten als seine Markenzeichen: Kirk Douglas kämpfte sich bis an die Hollywood-Spitze und galt über Jahrzehnte als einer der größten Filmstars in der Traumfabrik. Nun ist er im Alter von 103 Jahren gestorben.

Einige Reaktionen von Weggefährten aus Film, Sport und Gesellschaft:

„Für die Welt war er eine Legende, ein Schauspieler aus der goldenen Ära der Filme, der bis weit in seine goldenen Jahre lebte; ein Menschenfreund, dessen Einsatz für Gerechtigkeit und die Sache, an die er glaubte, Maßstäbe setzte, nach denen alle von uns streben.“ – Sohn Michael Douglas in einem Instagram-Post

„Kirk war eine dieser seltensten Kreaturen, sowohl ein Filmstar als auch ein unglaublicher Schauspieler. Ein Mann, der sich sein eigenes Schicksal schmiedete und seinen Ruhm nutzte, um zu versuchen, einen Unterschied in der Welt zu machen. Er war ein Geschenk, wir hatten das Glück, ihn bei uns zu haben, und in gewisser Weise, werden wir das immer.“ Lee Grant, Douglas‘ Filmpartnerin im Drama „Detective Story“ von 1951, via Facebook

„Kirk Douglas. Der inspirierende Schlingel. 103 Jahre auf dieser Erde. Das hört sich schön an! War großartig, mit dir abzuhängen, Mann.“ – Danny DeVito via Twitter

Kirk Douglas: Tennis-Fan und „einer der größten Stars aller Zeiten“

„Kirk Douglas liebte Tennis. Er besuchte viele Turniere und ich kannte ihn, als ich in den 1950er Jahren Juniorentennis spielte. Er war ein talentierter Schauspieler, der sein Handwerk wahrhaft liebte. Er liebte seine Familie sogar noch mehr. Möge er in Frieden ruhen“ – US-Tennislegende Billie Jean King via Twitter.

„Kirk Douglas war einer der größten Stars aller Zeiten und ein brillanter Schauspieler mit einem unvergesslichen, leuchtenden Charisma.“ – Star-Wars-Darsteller Mark Hamill via Twitter.

„RIP (Ruhe in Frieden) #KirkDouglas – ein Gigant. Ein Unikat. Ein Leben, das in ganzer Fülle und außergewöhnlich gelebt wurde. Mein Beileid und Liebe für Michael und die Familie.“ – US-Schauspieler Paul Reiser via Twitter.

RND/AP