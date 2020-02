Frau von Polizist stirbt nach Geburt von Zwillingen – rührende Geste seiner Kollegen

Das große Glück nimmt eine tragische Wendung: Kriminalbeamter Dominik und seine Frau Cindy wünschen sich Kinder. Doch kurz nach der Geburt von Zwillingen verstirbt Cindy. Dominiks Kollegen wollen ihm nun helfen.

Frankfurt. Lange haben sich Cindy (38) und ihr Mann Dominik K., ein Polizeibeamter aus Frankfurt, Kinder gewünscht. Die 38-Jährige wird mit Zwillingen schwanger, doch das vermeintliche Babyglück nimmt eine dramatische Wendung. Wegen Komplikationen in der Schwangerschaft werden die beiden Babys durch einen Kaiserschnitt am 11. Januar auf die Welt geholt – der Geburtstermin war eigentlich im Februar. Nur wenige Tage nach der Geburt verstirbt Cindy an Komplikationen, berichtet das Polizeipräsidium Frankfurt in einem rührenden Spendenaufruf. Kollegen der Kriminaldirektion wollen Dominik K. helfen.

„Zwar kann Geld seine Frau und den Kleinen ihre Mutter nicht zurückbringen, jedoch dabei unterstützen, den beiden Kindern eine Lebensgrundlage zu schaffen“, heißt es in dem Aufruf, der unter anderem bei Twitter geteilt wird. Mit nur einem Einkommen seien die Ausgaben kaum zu stemmen, die mit zwei Babys auf den Kriminalbeamten zukommen.

„Sie hatte ein unendlich großes Herz“

„Cindy hatte ein unendlich großes Herz und hätte alles für ihre Kinder getan, die sie sich so sehr herbeigesehnt hat. Umso mehr ist ihr Ehemann und unser Kollege nun auf jede Unterstützung angewiesen, die er bekommen kann“, heißt es weiter im Spendenaufruf. Spenden können entweder in eine eigens aufgestellte Spendenbox eingeworfen oder überwiesen werden. Die eingegangenen Spenden würden ohne Abzüge an die Familie weitergeleitet. Auch die Gewerkschaft der Polizei in Hessen teilt den Spendenaufruf bei Facebook.

Bei Twitter gibt es viele mitfühlende Kommentare. Einige Nutzer bieten sogar selbst ihre Hilfe an und wollen mit dem Vater der Zwillinge in Verbindung treten.

RND/kast