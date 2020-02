Minenunglück in Schweden: Bis zu 80 Kumpel unter Tage eingeschlossen

In Garpenberg in Schweden hat sich Medienberichten zufolge ein großes Minenunglück ereignet. In einer Grube soll es brennen. Bis zu 80 Kumpel könnten unter Tage eingeschlossen sein.

Garpenberg. In einer Mine im schwedischen Garpenberg ist ein Feuer ausgebrochen. Das berichten schwedische Medien unter Berufung auf die Polizei. Offenbar fing eine Maschine in 850 Metern Tiefe Feuer. Nach Angaben der Behörde könnten 70 bis 80 Personen unter Tage festsitzen. Sie sollen sich in sogenannten Rettungskammern befinden. Es gebe keine Verletzten, zitiert die Zeitung „Expressen“ einen Sprecher des Minenbetreibers.

Mehr in Kürze.

RND/seb