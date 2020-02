Ehefrau und Kinder getötet: Fünffacher Mörder in Texas hingerichtet

Unter Drogeneinfluss tötet ein Mann in Texas seine Frau, seine beiden Kinder und zwei weitere Verwandte. Abel Ochoa wird zum Tode verurteilt. Jetzt ist das Urteil vollstreckt worden.

Huntsville. Wegen Mordes an seiner Frau, seinen zwei Kindern und zwei weiteren Verwandten ist ein Mann in Texas hingerichtet worden. Abel Ochoa starb am Donnerstag (Ortszeit) in der Haftanstalt Huntsville durch die Giftspritze. Staatsanwälten zufolge erschoss er im August 2002 im Drogenrausch seine damals 32-jährige Frau, seine sieben Jahre und neun Monate alten Töchter sowie seinen 56 Jahren Schwiegervater und verletzte seine Schwägerin schwer.

Ochoa gab zuvor bis zu 300 Dollar pro Woche für Kokain aus und nahm Kredite auf, um seine Sucht zu finanzieren, wie aus Gerichtsakten hervorging. Zwischenzeitlich ließ er sich zwar in einer Reha-Klinik behandeln, kam vom Kokain aber nicht los. Nach zehntägiger Abstinenz überredete er seine Frau, ihn an einen Ort zu bringen, wo er Crack kaufen konnte. Zu Hause rauchte er die Droge dann im Hof.

Familie aus Frust und Wut umgebracht

„Als ich auf meinem Bett lag, fing mein Körper an, mehr Crack zu wollen“, hieß es in einem Geständnis Ochoas‘ vor Ermittlern. „Ich wusste, wenn ich meine Frau um mehr Geld bitten würde, um mehr Crack zu kaufen, würde sie mich nicht lassen.“

Er habe seine Pistole genommen, sei ins Wohnzimmer gegangen und habe gefeuert, bis ihm die Kugeln ausgegangen seien, sagte er aus. Dann habe er mehr Munition geholt, sei ins Wohnzimmer zurückgegangen, wo er seine noch lebende sieben Jahre alte Tochter angetroffen habe. „Crystal sah mich mit der Waffe und fing an, wegzurennen. Ich rannte ihr hinterher und erschoss sie.“ Später nahm ihn die Polizei in einem Einkaufszentrum fest, nachdem er versucht hatte, Bares von einem Geldautomaten abzuheben.

Seine Anwälte hatten gebeten, dass die Todesstrafe für Ochoa „wegen dessen tiefen und aufrichtigen Reue“ in lebenslange Haft umgewandelt werde. Staatsanwalt Howard Blackmon argumentierte, der Mann habe seine Familie aus Frust und Wut umgebracht.

RND/AP