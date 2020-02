Herzlos: Elf Katzen in Kartons gesperrt und ausgesetzt

Elf Katzen sperren Unbekannte in Kartons und setzen sie in Delmenhorst (Niedersachsen) aus. Passanten werden schließlich durch Kratzgeräusche auf die Tiere aufmerksam.

Delmenhorst. In mehreren großen Kartons haben Unbekannte elf Hauskatzen vor Mehrfamilienhäusern in Delmenhorst im Oldenburger Land ausgesetzt. Passanten hätten die sechs Kartons wegen der Kratzgeräusche aus dem Inneren in der Nacht zum Donnerstag bemerkt, teilte die Polizei mit.

Die Kartons hatten Luftlöcher. Polizeibeamte öffneten die Kartons und fanden die ausgewachsenen Tiere. Diese seien in gepflegtem Zustand. Die Katzen wurden an ein Tierheim übergeben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

RND/dpa