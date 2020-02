Liveblog zu Sturmtief „Sabine“: Drittes Todesopfer in Polen, Sturmflut in Hamburg

Orkantief „Sabine“ hat seine Spuren in Deutschland hinterlassen. Obwohl das Wetter eindeutig ruhiger geworden ist, haben Einsatzkräfte in vielen Regionen auch am Dienstagmorgen noch genug zu tun. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die Kaltfront von Orkantief „Sabine“ hat Deutschland verlassen – das stürmische Wetter ist aber noch da. Im südlichen Teil der Republik meldeten die Einsatzstellen der Polizei auch in der Nacht auf Dienstag noch eine Vielzahl umgestürzter Bäume. Die Bahn will ihren Fernverkehr am Dienstagmorgen ohne größere Einschränkungen wieder aufnehmen.

Orkan „Sabine“: Worauf muss sich Deutschland einstellen? Sturm- bzw. Orkanböen – im Flachland mit bis zu 120 km/h, teilweise sogar bis zu 140 km/h Windgeschwindigkeiten – in den Bergen bis zu 177 km/h sehr starke Böen erwarten die Meteorologen im Süden Deutschlands Sturmflut an der gesamten Nordseeküste Starkregen vereinzelt in den Mittelgebirgen beträchtliche Behinderungen im Bahn- und Flugverkehr.

Hier halten wir Sie über aktuelle Meldungen zum Sturmtief „Sabine“ auf dem Laufenden.

Sturmtief „Sabine“: Vorhersage fürs Wochenende

Dabei ist der Start ins Wochenende zunächst ruhig: Laut dem Wetterdienst Wetterkontor können sich der Osten und vor allem der Südosten am Samstag noch über trockenes und sonniges Wetter freuen, während es im Norden und Westen bewölkt wird und Regen am Nachmittag möglich ist. „Hier nimmt der Wind von Samstag auf Sonntag schon zu“, erklärte Wetterkontor-Meteorologin Britta Siebert-Sperl. Am Samstag bewegen sich die Höchstwerte in Deutschland zwischen zwei und zehn Grad. Der Sonntag wird durch den auffrischenden Wind sogar noch milder, da können es örtlich sogar bis zu 14 Grad werden.

Der deutsche Wetterdienst hat auf Twitter unlängst eine Unwetterprognose zum Sturm „Sabine“ gepostet. Dort ist klar zu erkennen, wann und wo es in Deutschland zu Orkanen beziehungsweise Stürmen kommen kann.

Autofahrer und Fußgänger sollten Vorsicht walten lassen

Von Sonntag auf Montag zieht das Sturmfeld weiter Richtung Süden. Selbst im Flachland können Böen dann die Windstärke elf bis zwölf, also 103 bis 120 Stundenkilometer, erreichen. Noch heftiger wird sich „Sabine“ über den Bergen austoben: Mit 120 bis 150 Stundenkilometern können dort die Böen in der Nacht zu Montag über die Gipfel fegen.

Auch der Regen werde in der Nacht auf Montag kräftiger, so Siebert-Sperl von Wetterkontor. Begleitet wird der Orkan vielerorts von heftigen Schauern und Gewittern. Aufgrund einer Kaltluftfront können die starken Niederschläge in den Mittelgebirgen am Montag außerdem in Schnee übergehen.

„Autofahrer und Fußgänger müssen besonders aufpassen“, warnt Siebert-Sperl. In ganz Deutschland besteht die Gefahr von umstürzenden Bäumen, herabgewehten Ziegeln und abgebrochenen Ästen. Der Straßen- und Bahnverkehr im ganzen Land wird aller Voraussicht nach stark beeinträchtigt.

Außergewöhnlich sei die Situation in Anbetracht der Jahreszeit allerdings nicht, sagt Siebert-Sperl: „So eine Wetterlage ist für den Februar nicht ungewöhnlich. Da sind Winterstürme keine Seltenheit.“

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie warnt bereits vor einer Sturmflut an der Nordsee. Ob die Behörden bis zum Sonntag ihre Warnungen noch intensivieren und von einer schweren Sturmflut sprechen könnten, bleibt abzuwarten.

Sturm „Sabine“: Welche Parallelen gibt es zu Orkan „Xaver“?

Das Sturmtief dürfte in jedem Fall mit einer äußerst zerstörerischen Kraft auf Deutschland treffen. Meteorologen ziehen schon jetzt Parallelen zu dem Unwetter, das uns 2013 im Zusammenhang mit dem Jahrhundertorkan „Xaver“ getroffen hatte:

1. Sturmtief entsteht über dem Nordatlantik

Sturmtief „Sabine“ entsteht, wie „Xaver“, über dem Nordatlantik, südlich von Grönland. Dort hat sich ein extrem starker Jetstream gebildet, aus dem sich das Sturmtief bildet. Die starken Winde treiben das Sturmtief nach Deutschland, auch bedingt durch den Polarwirbel.

2. Zugbahn des Sturms

Auf der Zugbahn des Sturms „Xaver“ lagen seinerzeit hauptsächlich Mittel- und Nordeuropa. Ähnlich wie beim anstehenden Sturmtief: Auf der Zugbahn von „Sabine“ befindet sich neben den britischen Inseln, Skandinavien und den Benelux-Staaten auch Deutschland.

3. Windspitzen

Die Wetterstationen in Schottland verzeichneten 2013 die absolute Rekordwindböe mit 229 km/h. „Xaver“ fegte damals auch über Deutschland in Orkanstärke hinweg, damals wurden auf Sylt Spitzenwerte von immerhin 174 km/h erreicht. Für das bevorstehende Unwetter werden laut dem DWD schwere Orkanböen für Sonntag und Montag mit Durchschnittswerten von bis zu 140 km/h im Tiefland und bis zu 160 km/h in höheren Lagen erwartet.

4. Kälteeinbruch

Nach dem Durchzug der Kaltfront von Sturmtief „Xaver“ folgte 2013 ein Wintereinbruch. Auch hier sind Parallelen zu erkennen, da Meteorologen nach dem Sturm „Sabine“ ähnliche Verhältnisse mit niedrigeren Temperaturen und Schnee erwarten.

RND/kast/dpa