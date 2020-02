Wegen Sturm: IC-Zug fährt in umgestürzten Baum – kann Reise fortsetzen

Wegen des Orkans “Sabine” hat die Deutsche Bahn bekannt gegeben, ihren gesamten Nah- und Fernverkehr schrittweise einzustellen. Ein IC mit 300 Reisenden an Bord musste wegen eines umgestürzten Baums seine Fahrt unterbrechen – konnte seine Fahrt nun aber fortsetzen. Seine Endstation erreicht der Zug trotzdem nicht.

Salzbergen. Ein im Emsland in einen umgestürzten Baum gefahrener Intercity-Zug aus Amsterdam mit 300 Reisenden hat seine Fahrt fortgesetzt – nach zweistündiger Zwangspause auf offener Strecke. Allerdings sind die Passagiere noch lange nicht an ihrem Ziel: Der IC nach Berlin sei bis nach Rheine (NRW) weitergefahren und habe wegen des zunehmenden Sturms seine Fahrt dort beendet, teilte die Deutsche Bahn am Sonntag mit.

Vor Ort kümmere sich die Bahn darum, ob die Reisenden einquartiert werden oder ihr Ziel noch mit einem Regionalzug erreichen können.

Bahn stellt Regional- und Fernverkehr schrittweise ein

Wegen des Sturmtiefs „Sabine“ wollte die Bahn den Fernverkehr am Sonntagabend nach und nach einstellen.

Auch der Regionalverkehr in Niedersachsen war am Sonntagabend zunehmend beeinträchtigt. Auf immer mehr Verbindungen schränkte die Deutsche Bahn das Angebot ein oder stellte den Verkehr komplett ein. Das Regionalbahnunternehmen Metronom kündigte an, ab 17 Uhr die Züge vorsorglich nur noch mit höchstens Tempo 80 zu fahren. Um 19 Uhr werde entschieden, ob überhaupt noch Züge fahren können. Auch die Westfalenbahn und die Nordwestbahn meldeten Verspätungen.

