Süddeutschland: 50.000 Haushalte wegen “Sabine” ohne Strom

In mehreren Regionen Bayerns ist die Stromversorgung wegen des Orkantiefs “Sabine” ausgefallen. Rund 50 000 Haushalte seien aktuell ohne Strom. Grund dafür sollen beschädigte Stromleitungen sein.

Wegen des Orkantiefs „Sabine“ ist in mehreren Regionen Bayerns die Stromversorgung ausgefallen. Etwa drei Stunden nach Mitternacht habe es erste Stromausfälle in Unterfranken gegeben, teilte die Bayernwerk AG am Montagmorgen in Regensburg mit. Gegen 5.00 Uhr weiteten sich die Stromausfälle auf Oberfranken aus, in den Morgenstunden auf die Oberpfalz und Oberbayern. Rund 50 000 Haushalte seien ohne Strom.

Ursache sind Bäume oder Äster

„Ursache für die Ausfälle sind meistens Bäume oder Äste, die Stromleitungen berühren oder beschädigen“, erklärte ein Sprecher. Die ersten Kunden in Oberfranken würden über sogenannte Schaltmaßnahmen wieder versorgt. Techniker seien in allen Regionen des Bayernwerk-Netzgebiets im Einsatz oder in Bereitschaft.

RND/dpa