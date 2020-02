Seltener Gast: Robbe im Rhein bei Krefeld gesichtet

Ein wenig zu weit geschwommen scheint eine Robbe zu sein, die im Rhein bei Krefeld gesichtet wurde. Experten empfehlen, das Tier unbedingt in Ruhe zu lassen, damit es innerhalb der nächsten Tage den Weg zurück an die rund 270 Kilometer entfernte Küste finden kann. Bereits 2014 war eine Robbe im Düsseldorfer Medienhafen gesichtet worden.

Krefeld. Eine Robbe ist am Montag bei Krefeld im Rhein entdeckt worden. Anhand eines Fotos bestätigte das Aquazoo Löbbecke Museum in Düsseldorf, dem Augenschein nach handele es sich um einen Seehund. Es sei selten, aber nicht ungewöhnlich, dass im Rhein ein Seehund auftauche. Man solle das Tier unbedingt in Ruhe lassen, sagte Zoodirektor Jochen Reiter. „Das Letzte, was so ein Tier gebrauchen kann, ist Sensationstourismus“. Die an der Küste lebende Robbe werde wohl innerhalb weniger Tage zurückwandern. Außerdem gebe es Fische im Fluss. Seehunde seien pfiffig und Süßwasser sei kein Problem für sie.

Tier wurde sich selbst überlassen

Der Fachmann wies darauf hin, dass schon 2014 eine Robbe im Düsseldorfer Medienhafen gesichtet worden war. Mehrere Spaziergänger hatten damals eine Robbe im Rheinwasser entdeckt. Ein Boot der Wasserschutzpolizei kam dazu. Von soviel Aufmerksamkeit verschreckt, tauchte das Tier ab. Es wurde sich selbst überlassen, damit es den Weg zurück zur etwa 270 Kilometer entfernten Nordsee finden konnte.

RND/dpa